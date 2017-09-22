«Наружка» на миллиард рублей подвела главу комитета по печати Серезлеева под статью

«Наружка» подвела главу комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева под статью. Речь идет о десятилетней аренде 9,3 тыс. рекламных конструкций и сумме контрактов в размере 985 млн рублей. Дело возбудила Федеральная антимонопольная служба, пишет «Фонтанка.ру».

«В настоящее время ФАС России возбуждены дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ», - говорится в ответе заместителя ФАС России в адрес «Спецавтотранса», которая подала жалобу на итоги торгов.

В ведомстве посчитали обращение компании обоснованным в части установления предельного значения по основным критериям заказа: «Ценовое предложение», «Объем размещения социальной рекламы», «Надежность ценового предложения», «Проект рекламной конструкции» и других, которые, по мнению регулятора, имеют неопределенные требования к составу заявки на участие в торгах и не позволяют объективно оценить участников конкурса.

Итоги торгов по наружной рекламе в Петербурге были подведены еще 25 августа. Ранее Смольный сообщал, что заключил договоры почти со всеми победителями. Однако комитет по печати, выступивший организатором торгов, не внес изменений в конкурсную документацию, и, как считают в ФАС, проигнорировал их предписания. Глава ведомства Игорь Артемьев даже заявил, что теперь ФАС будет добиваться расторжения уже заключенных договоров.