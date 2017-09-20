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Картина дня: землетрясение в Мексике и опаздывающие поезда

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© Фото: polese.by

Темы дня

Сколько человек погибло в результате мощного землетрясения в Мексике, есть ли среди них российские туристы, а также что стало причиной четырехчасового опоздания поездов из Москвы в Петербург.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стало страшное землетрясение в Мексике. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Пятый канал» (21:35), «Фонтанка.ру» (00:45) и «Невские новости» (01:00).

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник, 19 сентября. Подземные толчки зафиксированы в 18:14 по местному времени (21:14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним официальным данным, погибли 225 человек.

Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы. Сейчас в Мексике находятся около 100 российских туристов, однако все они далеко от эпицентра землетрясения, сообщается на сайте Ростуризма.

«Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль», - говорится в сообщении администрации на ее официальной странице в Twitter.

Второй важной темой дня, по мнению «Монитора», стали опаздывающие поезда из Москвы в Петербург. Причиной опозданий стала неисправность контактной сети. В итоге задержались пассажирские поезда № 20 Москва – Петербург, № 16 Москва – Мурманск, № 30 Москва – Петербург, № 134 Казань – Петербург, № 50 Кисловодск – Петербург, а также № 110 Астрахань – Петербург. Опоздания поездов составило от 32 минут до четырех часов.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Закс.ру».

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