Поезда из Москвы в Петербург опаздывают на четыре часа

Время опоздания некоторых скоростных поездов, следующих из Москвы в Петербург, увеличилось до четырех часов, сообщают в Октябрьской железной дороге.
В результате неисправности контактной сети на направлении Москва – Петербург задерживаются пассажирские поезда № 20 Москва – Петербург, № 16 Москва – Мурманск, № 30 Москва – Петербург, № 134 Казань – Петербург, № 50 Кисловодск – Петербург, № 110 Астрахань – Петербург.
Опоздания поездов составляют от 32 минут до 4 часов 06 минут. Ранее сообщалось, что максимальное время задержки – два часа.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «пассажирам», вкладка «фактическое движение поездов».