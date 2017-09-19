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Строительство судебного квартала в Петербурге отложили на неопределенный срок

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© Фото: udpnw.ru

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Верховный суд переедет в Северную столицу не раньше 2022 года.

Строительство судебного квартала в Петербурге отложили на неопределенный срок. Верховный суд переедет в Северную столицу не раньше 2022 года, пишет "Коммерсантъ".

С расположенной в историческом центре стройплощадки на месте снесенного в 2012 году РНЦ "Прикладная химия" - производства по разработке ракетного топлива - только 18 сентября начали вывозить загрязненный грунт.

Выделенные на проект средства, которые должны были быть освоены в 2017 году, перекинуты на 2020 год. Пресс-секретарь УДП Елена Крылова пояснила, что перераспределение средств связано "со сдвигом сроков строительства". Фактически это означает, что треть предусмотренных для судебного квартала средств пока лишь зарезервирована для учета в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы, однако в реальности строительство завершится не раньше 2021 года, поскольку реализация проекта, как подтвердила Крылова, "по ГОСТам рассчитана на четыре года".

Опрошенные участники рынка говорят, что это минимальный жесткий срок, уложиться в который можно только при интенсивном строительстве без сбоев и внесения изменений в проект. На практике проекты недавних масштабных объектов в Петербурге - "Зенит-арены" и второй сцены Мариинского театра - менялись неоднократно и завершились в результате долгостроя лишь спустя более десяти лет.

Проблемы с началом строительства судебного квартала связаны с буксующим выбором субподрядчиков, которые под контролем РСУ и будут строить престижные объекты. Проведенные УДП в начале года торги, в которых победили давний партнер УДП ООО "Кредо" и "Каскад-Энерго" из группы "Ташир", отменила ФАС по жалобе ПСБ "Жилстрой". Одним из оснований для отмены послужило отсутствие в конкурсной документации проекта в полном объеме.

УДП в июне провело закрытый конкурс на рабочее проектирование (стоимостью около одного млрд рублей), присвоив объекту, включая театр Эйфмана, гриф "совершенно секретно". В нем, по данным реестра банковских гарантий, победил генпроектировщик судебного квартала АО "Сатурн", а его единственным соперником было зарегистрированное в Москве ОАО "Пермский телефонный завод "Телта". Срок выданной "Сатурну" под контракт гарантии истекает в начале 2019 года.

Сроки начала строительства в УДП не прогнозируют. Оно начнется "после проведения нового конкурса по выбору субподрядчика и заключения с ним контракта", рассказала Крылова. Решение о переезде Верховного суда в Петербург было принято в 2012 году. Когда в 2014 году Верховный суд объединили с Высшим Арбитражным судом, предполагалось, что судебный квартал будет готов уже в 2016 году.

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