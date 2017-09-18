С 20 сентября в Петербурге начнется периодическое протапливание

С 20 сентября в Петербурге начинается периодическое протапливание. Об этом сообщает комитет по энергетике Смольного. Как объяснили чиновники, такое решение принято в связи с установившейся пониженной температурой воздуха по ночам.

«В период периодического протапливания осуществляется постепенное включение источников теплоснабжения для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления», – отметили в комитете.

В первую очередь подача тепла начнется в детских садах и школах, больницах и учреждениях соцзащиты. Регулярное отопление зданий начнется, когда в течение пяти дней среднесуточная температура составит восемь градусов тепла. В прошлом году регулярное отопление в Петербурге включили 5 октября.

В целом, отопительный сезон 2016-2017 годов в Петербурге стал самым длинным с сезона 1979-1980. С учетом периодического протапливания в минувшем сентябре, он составил 242 дня. Это был самый холодный сезон за последние четыре года.