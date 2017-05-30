Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным с 1980 года

Отопительный сезон 2016-2017 годов в Петербурге стал самым длинным с сезона 1979-1980. С учетом периодического протапливания в минувшем сентябре, он составил 242 дня.

По словам главы комитета по энергетике Андрея Бондарчука, средняя температура составила -0,2%. Самый низкий уровень был замечен в январе и феврале (-3,9% и -3,5%). Это оказался самый холодный сезон за последние четыре года.

Периодическое протапливание в Петербурге началось 20 сентября, а полноценный отопительный сезон стартовал с 5 октября. Официально завершение отопительного сезона произошло позже, чем обычно – 19 мая.

Решение о прекращении теплоснабжения зданий принимается лишь при установившейся среднесуточной температуре воздуха в десять градусов тепла и выше в течение трех суток, а также с учетом прогнозов синоптиков петербургского Гидрометцентра.