В центре Петербурга 17 сентября устроят выставку ретроавтобусов. Ознакомиться с экспонатами можно будет на участке Большой Морской улицы между Невским проспектом и Дворцовой площадью с 11:00 до 17:00. Об этом сообщается на официальном сайте СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

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Гости выставки увидят ЛиАЗ-677, знаменитый «Луноход», самую массовую модель за всю историю отечественного автобусостроения. Своих посетителей ждут и легендарные «Икарусы», которых уже не встретишь на улицах Петербурга.

Жемчужины ретро-коллекций – довоенный троллейбус ЯТБ-1 и единственный в России междугородный «Икарус-люкс» 1972 года вновь удивят своим лоском всех, кто неравнодушен к истории транспорта.