Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

Кинофестиваль «Послание к человеку» 15-22 сентября

В этом году на фестивале покажут около 200 работ режиссеров из разных стран. Документальные, анимационные, игровые и экспериментальные киноленты будут отсылать зрителей к переосмыслению ценностей гуманизма. Традиционно на фестиваль приедет множество иностранных гостей, поэтому оргкомитет активно привлекает волонтеров.

Будет задействовано 13 городских площадок, разработано десять специальных программ, проведено несколько ретроспектив и тематических выставок. Каждый день гости смогут посещать мастер-классы и участвовать в творческих встречах. Фестиваль откроется 15 сентября, его отметят праздничным концертом на Дворцовой площади.

В прошлом году хэдлайнером на нем выступала группа ДДТ, а в этом году на сцене должен появиться харизматичный Антон Беляев и группа Therr Maitz. Председателем фестиваля станет популярный французский писатель и публицист Фредерик Бегбедер, автор нашумевших романов «Любовь живет три года», «99 франков», «Идеаль» и других.

Фестиваль объединит сразу три конкурса: международный, национальный и экспериментальный In Silico. Российские киноленты представлены во всех направлениях: «Гармония» Лидии Шейниной, «Олег» Бориса Кричевского, «В объятиях моря» Дмитрия Моисеева, «Один день» Дарьи Маркиной и другие.

Специальная программа «Панорама.doc» соберет документальные фильмы, которые уже были показаны на других кинофестивалях. Отдельная подборка будет посвящена столетию с начала революции 1917 года.

Программа фестиваля на официальном сайте

Где: Дворцовая площадь, кинотеатр «Великан», кинотеатр «Аврора», СПбГИКиТ, кинотеатр «Родина», «Лендок» и другие

Когда: с 15 по 22 сентября

Сколько: бесплатно, 16+

Фото: vk.com/m2m_fest

Осенний праздник фонтанов в Петергофе 15 и 16 сентября

В Петергофе 15 и 16 сентября пройдет праздник закрытия фонтанов. Зрителям представят новый мультимедийный спектакль «Хождение за три моря». Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Название шоу выбрано не случайно – так называются путевые заметки тверского купца Афанасия Никитина, первым совершившего путешествие в Индию в конце XV века. «Тремя морями» также можно назвать стихии – водную, воздушную и космическую – которые на протяжении нескольких столетий, одну за другой, покорили выдающиеся русские первопроходцы.

Перед зрителями пройдет череда выдающихся личностей – Афанасий Никитин, Ермак, Петр Первый, Иван Крузенштерн, Николай Миклухо-Маклай, Валерий Чкалов, Юрий Гагарин. Каждый из них открывал новые горизонты и отодвигал все дальше границы мира, известного современникам.

Жанр представления – сказ – дает возможность отойти от традиционной манеры повествования, сделать акцент на ярких художественных и музыкальных образах.

Специально для шоу создается около 45 минут оригинального видеоконтента, включающий эпизоды архитектурного 3D-мэппинга и традиционную компьютерную анимацию. В спектакле примут участие более 50 исполнителей – вокалистов, танцовщиков и артистов оригинального жанра. Визуальный ряд шоу поддержат многочисленные спецэффекты, пиротехника и лазеры.

Где: Государственный-музей заповедник «Петергоф»

Когда: 15 и 16 сентября, начало в 21:00

Сколько: 1000 рублей, 6+

Фото: peterhofmuseum.ru

«Рок-сентябрь» 13, 16 и 28 сентября

«Невафильм Emotion» и кинотеатр «Аврора» предлагают по-новому услышать знакомые композиции и увидеть их аутентичное исполнение. На киносцену 13 и 16 сентября выйдет лидер легендарной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор. Его сольный концерт - это не только мощнейшая музыка, но и красочное шоу с фейерверками, лазерными инсталляциями и уникальный видеоарт.

Дэвид Гилмор исполнил свой концерт в Помпеях, в величественном древнеримском амфитеатре. Послушать его собралось несколько тысяч человек, к ним можете присоединиться и вы. На большом экране со сверхчетким разрешением все происходящее будет как на ладони.

28 сентября с прощальным концертом «The End of The End» в рамках мирового турне выступит группа Black Sabbath. Группа завершила свою полувековую карьеру, однако у вас будет возможность еще раз услышать самые популярные хиты с больших экранов. Музыкантам есть что спеть и что сказать.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Кинотеатр «Аврора» - Невский проспект, 60

Когда: 13, 16 и 28 сентября, начало в 19:00

Сколько: от 700 рублей, 16+

Фото: vk.com/event150905821

Ежегодная осенняя акция «День Дома» 16 и 17 сентября

В Петербурге пройдет более 80 бесплатных экскурсий, выставок, концертов и других культурных мероприятий в рамках ежегодной акции «День Дома». Послушать концерт камерной музыки и узнать о жизни композитора Мусоргского в Коломне, в компании экскурсовода прогуляться по Семеновской слободе - одной из старейших частей города, заглянуть в особняк графини Карловой и пройтись по парадным залам «Петербург-концерта» - библиотеки Петербурга приглашают в историческое путешествие по значимым местам культурной столицы.

В программе: экскурсия «Мистические мосты Обводного канала», познавательная прогулка по Садовой улице в Павловске, квест «Ловушки Петроградки», показ документального фильма о селе Рыбацкое, игровое путешествие по Петроградскому району и много другое. Полный список событий ищите в официальной группе «ВКонтакте».

Когда: 16 и 17 сентября с 11:00 до 18:00 и еще несколько дат в сентябре

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/dendoma2017

Фестиваль Postercon до 30 сентября

Весь сентябрь на девяти площадках Петербурга проходят выставки, лекции, интерактивные обучающие занятия и показы фильмов, объединенные одной темой - «кинопостер как искусство». Организаторы называют главной задачей проекта возвращение в современные кинотеатры умного многогранного постера.

На фестивале вы узнаете, как появились первые киноафиши, познакомитесь с самыми известными и самыми страшными постерами к фильмам, сможете побывать на выставках, посвященных Дэвиду Линчу, аниме и антиутопиям, а еще научитесь сами создавать иллюстрации. Кроме этого, на протяжении мероприятий будет работать маркет, где сами художники представят свои работы. Практически на все события вход свободный. Подробности, программа и список площадок - в официальной группе Postercon «ВКонтакте».

Где: разные места Петербурга

Когда: весь сентябрь

Сколько: бесплатно, 0+

Фото: vk.com/postercon2017