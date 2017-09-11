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Эрмитажная кошка Дуся умерла после пожара в музее

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© Фото: vk.com/hermitage_museum

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Пожар произошел днем 8 сентября в подвальном помещении.

Эрмитажная кошка Дуся умерла после пожара в музее. Пожар произошел днем 8 сентября в подвальном помещении. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Дуся скончалась в больнице спустя сутки, около полудня 9 сентября, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ветеринара, постоянно наблюдающего эрмитажных котов, Анну Кондратьеву.

По ее словам, состояние кошки с самого начала вызывало опасения и ухудшилось к ночи. Она практически не двигалась и слабо реагировала на прикосновения. Согласно предварительному диагнозу, после отравления угарным газом у нее была повреждена нервная система, и кошка оглохла.

"К утру наметилась положительная динамика", – рассказала Анна Кондратьева. Дуся стала ходить и свободнее дышать, но все еще находилась в кислородном боксе. По всей видимости, движение оказалось слишком активным, и нуждающийся в кислороде организм животного не выдержал нагрузки. Точный диагноз поставят после вскрытия.

Всего после пожара были госпитализированы четыре эрмитажных кота. Состояние троих хвостатых сотрудников музея удовлетворительное, угрозы жизни нет. О пожаре в подвале 8 сентября в 12:04 сообщили очевидцы. К 12:51 пожар был полностью потушен. Сейчас выясняются точные причины пожара. По предварительным данным, огонь появился из-за неисправной проводки либо из-за непотушенного окурка.

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