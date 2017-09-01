Выходные в Петербурге начнутся с похолодания и дождей. Синоптики обещают ночью 2 сентября до 12 градусов тепла, а днем - до плюс 18. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. Ночью без осадков. В конце дня местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, северный, днем северо-восточный 2-7 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. Восход солнца будет в 05:55, закат - в 20:00. После заката температура воздуха опустится до плюс 14 градусов.

По данным синоптиков, лето 2017 года стало самым холодным в Петербурге за последние 24 года. Средняя температура воздуха за три месяца оказалась на 0,7 градуса ниже климатической нормы.