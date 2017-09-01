Лето 2017 года стало самым холодным в Петербурге за последние 24 года. Средняя температура воздуха за три месяца оказалась на 0,7 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя группы долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Наталью Мироничеву.

"Июнь у нас был на два градуса холоднее нормы, июль - на 1,5. Август немного сгладил эту картину, средняя температура за месяц была на 1,2 градуса выше нормы. В совокупности лето было на 0,7 градуса ниже нормы. Такого скромного лета у нас не было с 1993 года", - рассказала она.

Холодное лето, по словам специалиста, усугубилось погодой в весенние месяцы. В апреле и мае также были зафиксированы отрицательные температурные аномалии, такого продолжительного весеннего холода не было с 1996 года.

"Комфортной летней температурой считается плюс 20-25 градусов. В июне у нас было семь таких дней, в июле - 17, в августе - 19. Самым теплым летним днем стало 19 августа, когда воздух прогрелся до плюс 27,5 градусов", - также добавила Мироничева.

Дето в Петербургев этом году было по-настоящему пасмурным и дождливым. "В июне выпало 140% осадков от нормы, в июле - 155%, в августе - 179%. Это лето в Петербурге стало четвертым по количеству осадков после 2016, 1998 и 1987 годов. За лето петербуржцы также недополучили 200 часов солнечного света. В июне продолжительность солнечного сияния составила 72% от нормы, в июле - 70%, в августе - 84%", - отметила специалист.

Несмотря на плохие летние показатели, петербуржцам стоит ожидать "молодое бабье лето" - период с конца августа до 12 сентября с сухой погодой и температурой в районе плюс 15 градусов.