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Смольный отказался повышать цены на проезд в 2018 году

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© Фото: «Санкт-Петербург.ру»

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Исходя из этого комитет по транспорту просит 37 млрд рублей из бюджета Петербурга для субсидий.

Смольный отказался повышать цены на проезд в 2018 году. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу комитета по транспорту Александра Головина.

"Комитеты договорились о неповышении тарифов на общественный транспорт на следующий, 2018 год", - заявил он в ходе нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании.

Исходя из этого комитет по транспорту просит 37 млрд рублей из бюджета Петербурга для субсидий профильным ГУПам.

В конце июля стало известно, что стоимость жетона метро в Петербурге могут поднять до 50 рублей. "Петербургский метрополитен" подал такую заявку в Смольный на 2018 год. За последние полтора года стоимость жетона выросла с 31 до 45 рублей.

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