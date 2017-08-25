Замдиректора Северо-Западного Ростелекома арестован

Заместитель директора Северо-Западного Ростелекома Тимур Свирин 25 августа арестован в Петербурге. Об этом сообщили городском суде.

Свирин был задержан еще 13 июля на рабочем месте после беседы с подрядчиком, который передал топ-менеджеру «откат». Ранее называли цифру в два млн рублей, однако сейчас речь идет лишь о половине этой суммы.

В отношении Свирина возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, топ-менеджер Ростелекома вымогал деньги у коммерческой организации за пролонгацию договора.

Когда следователи приходили к нему в конце июля уголовного дела еще не было. Следственный комитет Выборгского района возбудил его лишь 22 августа. Свирин просил домашний арест, однако ему отказали. Свирина отправили в «Кресты».