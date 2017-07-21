В Петербурге задержали замдиректора Северо-Западного Ростелекома. По предварительным данным, Тимур Свирин подозревается в получении «отката». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, Свирина задержали еще 13 июля на рабочем месте после беседы с подрядчиком, который передал топ-менеджеру два млн рублей.

Задержание прошло в Красногвардейском районе на Республиканской улице, где располагается офис компании «Северен-Телеком» – «дочки» Ростелекома. Свирин одновременно является гендиректором «Северена». Эту должность он получил месяц назад.

Руководитель PR-отдела «Северен-Телеком» Руслан Бычков не смог подтвердить факт задержания гендиректора, однако рассказал, что в 13 июля Свирин пропал с работы и на телефон не отвечает. Документы по генеральной доверенности подписывает финансовый директор.