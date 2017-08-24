На КАД вновь могут отключить табло и знаки переменной информации. Ранее они были отключены на три часа 23 августа - модернизировать систему электроснабжения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с отключением электропитания Центрального пункта управления ориентировочно до 10:00 24 августа на всем протяжении Кольцевой автомобильной дороги возможны отключения оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением: табло и знаков переменной информации", - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

При этом отключение табло и знаков переменной информации может быть продлено еще на некоторое время. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.