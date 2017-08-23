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На КАД 23 августа на три часа отключат табло и знаки переменной информации

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© Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Сегодня будут модернизировать систему электроснабжения.

На КАД и дороге "Сортавала" 23 августа на три часа отключат табло и знаки переменной информации. Сегодня будут модернизировать систему электроснабжения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с отключением электропитания Центрального пункта управления 23 августа 2017 года в период с 13:00 до 16:00 на всем протяжении КАД и участке автодороги "Сортавала" с 9 по 36 км возможно отключение оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением: табло и знаков переменной информации", - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

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