На КАД 23 августа на три часа отключат табло и знаки переменной информации

На КАД и дороге "Сортавала" 23 августа на три часа отключат табло и знаки переменной информации. Сегодня будут модернизировать систему электроснабжения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с отключением электропитания Центрального пункта управления 23 августа 2017 года в период с 13:00 до 16:00 на всем протяжении КАД и участке автодороги "Сортавала" с 9 по 36 км возможно отключение оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением: табло и знаков переменной информации", - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.