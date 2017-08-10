Названы лучшие нетуристические места Петербурга. Их вычислили с помощью специального алгоритма для Instagram. Об этом сообщает Blog Fiesta.

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Необычный компьютерный алгоритм разработали программисты из университета ИТМО. Он проводит анализ по фотографиям, размещенным в социальной сети.

Алгоритм отделяет публикации гостей Северной столицы от снимков, размещенных самими петербуржцами, что помогает достаточно точно определить любимые места именно среди местных.

Чаще всего в Instagram-аккаунтах петербуржцев фигурирует Ледовый дворец вместе с «Голицын-лофтом», а также фотогеничными кафе Mickey & Monkeys и «Счастье». В категории «Улицы и мосты» особой популярностью у местных жителей пользуются Александровская колонна и набережная реки Фонтанки.

«Путеводители обычно предлагают туристам рейтинг из 10–15 достопримечательностей. Однако горожанам известно больше. Основная идея нашей работы - дать туристам инсайдерскую информацию от местных жителей. Поэтому из анализа были исключены обе части Невского проспекта, Казанский собор, Эрмитаж, аэропорт Пулково и другие места, заведомо известные туристам», - рассказали об идее создания алгоритма разработчики.

Алгоритм уже умеет автоматически распределять популярные места по пяти категориям: театры и музеи, рестораны и бары, мосты и улицы, парки, другое. Так что вскоре горожане и туристы получат полный и правдивый гид по нетуристическим объектам Северной столицы, которые часто посещают сами горожане.