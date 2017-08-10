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Активисты обнаружили свалки на территории особняков-памятников в Петербурге

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Дача Людомира Змигродского
© Фото: citywalls.ru

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Результаты проверки направлены в Смольный и администрацию Курортного района.

Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили свалки на территории особняков-памятников в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

Проверки прошли в рамках проекта «Генеральная уборка», а также благодаря сигналам петербуржцев. Наиболее сильно от мусора страдают памятники Курортного района.

Фото: ОНФ
 

«Отдыхающие на пляжах Финского залива, не зная об архитектурной ценности зданий, используют данные территории как место сбора бытового мусора. В итоге из-за отсутствия должного внимания со стороны профильных ведомств внутреннее убранство нескольких памятников архитектуры оказалось полностью утрачено. Остальные здания нуждаются в немедленной консервации с последующей реставрацией», - считают в фонде.

Например, загородный дом губернского секретаря Людомира Змигродского – объект культурного наследия регионального значения – превратился в один сплошной склад мусора, который уже несколько раз горел. Это один из последних памятников деревянной дачной архитектуры в стиле модерн.

«В настоящий момент достопримечательность, скорее, напоминает руины: в передней комнате обвалился потолок, стены осыпаются, под штукатуркой видны бревна», - рассказали активисты.
Фото: ОНФ
 

Около дачи титулярного советника Н.М. Кочкина, которая позже принадлежала жене петроградского купца 1-й гильдии Хае-Тауб Лейбовне Гельцер, также находится свалка, здесь обнаружили кучи строительного и бытового мусора. Сейчас здание не охраняется, поэтому стало местом ночлега для бомжей.

«Ситуация с другим памятником – объектом культурного наследия федерального значения дачей В.Е. Кривдиной – чуть лучше, но во многом от того, что здание в настоящий момент жилое и огорожено забором. Однако за домом тоже свалка из бутылок, мусора, разрушенных и покренившихся деревянных останков соседских дач. Если пройтись по улицам Сестрорецка, можно встретить еще минимум пять объектов, построенных в стиле модерн, но сегодня разрушенных и сгоревших, превратившихся в свалки былой дачной роскоши», - отметил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Валерий Солдунов.

Активисты ОНФ уже обратились в комитет по благоустройству Смольного и администрацию Курортного района с требованием проверить особняки-памятники и убрать свалки, а также предложили комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры усилить контроль за культурными объектами.
Фото: ОНФ

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