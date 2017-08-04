ICA: Мы делаем все, чтобы трасса М-11 была построена вовремя

В компании ICA, которая занимается строительством трассы М-11, заявили, что делают все необходимое, чтобы работы были закончены вовремя - летом 2018 года. Ранее сообщалось, что запуск трассы М-11 сорван, поэтому ее не успеют достроить к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Генподряд на почти 140-километровый участок платной магистрали Москва-Петербург турецкая компания ICA («Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети») получила в 2015 году. Заказчик - государственный «Автодор», однако организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС).

Дорожно-строительные компании Северной столицы считают, что трассу невозможно достроить в срок из-за долгов ICA перед подрядчиками. По подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, составляет четыре млрд рублей.

В ICA объяснили, что долги связаны с задержкой приема работ. «Одной из основных причин задержек в приемке работ заказчиком и концедентом является наличие претензий к документации в отношении выполненных работ, - рассказали в компании, уточнив, что помогают подрядчикам правильно оформить необходимые бумаги. - Стоимость выполненных работ более чем достаточна для исполнения компанией обязательств по договорам, заключенным с субподрядчиками. Поэтому мы с уверенностью можем утверждать, что все вопросы и проблемы с субподрядчиками будут решены в самое ближайшее время».

«Компания не подтверждает информацию о срыве сроков реализации проекта, поскольку предпринимает все необходимые меры для его своевременного завершения», - резюмировали в ICA.