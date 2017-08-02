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Запуск трассы М-11 сорван

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© Фото: drive2.ru

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Дорожно-строительные компании Северной столицы заявляют о том, что петербургский участок трассы не успеют достроить к Чемпионату мира по футболу.

В Петербурге прошла встреча руководителей ведущих дорожно-строительных компаний  с бизнес-омбудсменом Северной столицы Александром Абросимовым. По мнению представителей бизнеса, запуск петербургского участка платной магистрали Москва – Петербург (трасса М-11) окончательно сорван, передает «Фонтанка».

В 2015 году генподряд на почти 140-километровый участок магистрали получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Заказчик – государственный «Автодор», но организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС). Строительство дороги, которая к ЧМ-18 должна связать главные города страны, ведется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП). Срок окончания работ – лето 2018 года.

В строительство «турецкого» участка трассы М-11 (до Новгородской области) в общей сложности планируется вложить 76,6 млрд рублей (менее 20% из которых – частные инвестиции).

При этом, по подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, составляет 4 млрд рублей. По его словам, весной этого года ICA получила от МДС транш 5 млрд рублей, но до субподрядчиков дошли только 750 млн. Он уточнил, что теперь автомагистраль просто невозможно достроить к ЧМ-2018.

По словам омбудсмена,  строители должны не просто возмущаться «борзотой» руководства ICA, а мотивированно сообщать свою позицию во все инстанции.

В офисе ICA отказались оперативно прокомментировать ситуацию.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов высоко оценил значение и перспективы этого проекта строительства петербургского участка трассы М-11. По его словам, в будущем эта трасса составит автомобильный каркас петербургской агломерации. Согласно предпроектным проработкам большая ее часть пройдет в полосе отвода железнодорожных путей.  

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