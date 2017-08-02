Журналист "Новой газеты" Али Феруз попытался покончить с собой

Журналист "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов) попытался покончить с собой прямо. Ранее Басманный суд Москвы постановил выдворить его из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Феруз является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства. Корреспондент работает в "Новой газете" с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

"Нурматов пытался покончить с собой, но судебные приставы вовремя его остановили. Работающий в "Новой газете" мигрант с непростым прошлым готов на крайние меры, чтобы не возвращаться на родину. Известно, что он избегал посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт", – рассказал источник.

В марте 2017 года Али Феруз был задержан в Москве по требованию властей Узбекистана. На него составили протокол о нарушении правил въезда в РФ, после чего его отпустили из полиции под подписку о невыезде.

По данным РИА "Новости", Али Ферузу отказали в просьбе о предоставлении убежища, поэтому он должен покинуть Россию. Источник также утверждает, что журналист в 2008 году проходил в РФ по уголовному делу о терроризме.