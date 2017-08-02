Суд постановил выдворить из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Басманный суд Москвы постановил корреспондента "Новой газеты" и гражданина Узбекистана Али Феруза (Худоберди Нурматова) за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Феруза задержали утром 1 августа в Москве рядом с редакцией. В мае МВД отказало журналисту в предоставлении временного убежища, он подал на это решение жалобу.

Али Феруз работает в "Новой газете" с 2016 года. Согласно информации на сайте издания, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов заявляет, что Феруз родился в России. При этом РИА "Новости" со ссылкой на источник в полиции утверждает, что МВД Узбекистана назвало местом рождения Феруза узбекский город Коканд.

В марте 2017 года Али Феруз был задержан в Москве по требованию властей Узбекистана. На него составили протокол о нарушении правил въезда в РФ, после чего его отпустили из полиции под подписку о невыезде.

По данным РИА "Новости", Али Ферузу отказали в просьбе о предоставлении убежища, поэтому он должен покинуть Россию. Источник также утверждает, что журналист в 2008 году проходил в РФ по уголовному делу о терроризме.