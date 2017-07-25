Корпорация Microsoft пообещала сохранить Paint. Графический редактор не будут удалять, а просто перенесут в магазин приложений Windows Store, откуда его можно будет скачать бесплатно. Об этом сообщается в в блоге Microsoft.

При этом некоторые функции нынешнего Paint перенесут в программу Paint 3D, которая появилась в Windows 10 весной 2017 года. Главное предназначение Paint 3D - работа с объемными моделями.

Днем ранее, 24 июля, корпорация объявила, что в новой версии программного обеспечения Windows 10 откажется от обновления стандартного графического редактора Paint.

В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших».

Microsoft Paint - это один из первых графических редакторов, он стал частью базовой комплектации Windows с самого начала выпуска ОС компании. Первая версия Windows вышла в 1985 году - тогда Paint представлял из себя монохромный графический редактор.



​Самая последняя версия Paint была создана для Windows 7 и более поздних версий - тогда программу значительно усовершенствовали, однако она по-прежнему оставалась слабой.