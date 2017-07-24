Microsoft отказался от программы Paint

Компания Microsoft в новой версии программного обеспечения Windows 10 откажется от обновления стандартного графического редактора Paint, говорится в сообщении компании.



В списке изменений новой версии ОС указывается, что приложения Outlook Express, Reader, Microsoft Paint и некоторые другие попали в список «удаленных или устаревших». Это означает, что программы не находятся в активной разработке и будут удалены.

В апреле 2017 года Microsoft представила версию операционной системы Windows 10 Creators Update, в которой был предустановлен Paint 3D. Но эта программа мало напоминала стандартный Paint и по сути им не являлась



Microsoft Paint — это один из первых графических редакторов, он стал частью базовой комплектации Windows с самого начала выпуска ОС компании. Первая версия Windows вышла в 1985 году — тогда Paint представлял из себя монохромный графический редактор.



​Самая последняя версия Paint была создана для Windows 7 и более поздних версий — тогда программу значительно усовершенствовали, однако она по-прежнему оставалась слабой.



