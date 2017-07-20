УФАС: Смольный незаконно заключил контракт с компанией ГУИОН

УФАС по Петербургу постановило, что Смольный незаконно заключил контракт с компанией ГУИОН. Антимонопольное ведомство потребовало расторгнуть контракт и прекратить наделять организацию функциями госоргана до 25 августа 2017 года.

Комитет имущественных отношений без проведения торгов заключил с ГУП «ГУИОН» контракт на оказание услуг по информационно-аналитической поддержке. Компания давала информацию для расчета арендной платы за земельные участки в собственности Петербурга.

«Такие действия КИО приводят к недопущению конкуренции, и ставит «ГУИОН» в преимущественное положение по отношению к иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим аналогичную деятельность по поиску, сбору и обобщению информации», - считают в УФАС.

Кроме того, сейчас ГУИОН наделена функциями и полномочиями КИО. Организация занимается деятельностью госоргана, определяя размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Петербурга, что также незаконно.