Картина дня: «Зенит» и петербургская подземка

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал футбольный клуб «Зенит». Сегодня, 19 июля, на сайте trudvsem.ru появилась вакансия профессионального футболиста с зарплатой от 40 тыс. рублей. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (14:30), «Деловой Петербург» (15:45) и «Невские новости» (17:25).

Главные требования – высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. Среди обязанностей футболиста выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач. Кроме того, предлагается бесплатное жилье.

После этого в «Зените» объяснили появление вакансии технической ошибкой. Как пояснили в клубе, публикация вакансии через центр занятости значительно упрощает процедуру заявки иностранного футболиста в российский чемпионат. Другое дело, что эти вакансии должны были находиться в закрытом режиме.

Почему-то сейчас они оказались в открытом доступе. Конкретно эта вакансия публиковалась под 19-летнего английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита, заявленного за «Зенит» в феврале 2017 года. Именно этим объясняется невысокий уровень зарплаты и требование опыта игры в европейских лигах.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала петербургская подземка. С 1 сентября изменится режим работы вестибюлей «Звенигородской» и «Спасской». Станции будут открывать в 07:00 и закрываться в 20:00.

Такое решение принято после того, как в ходе анализа загруженности выяснилось, что на «Звенигородской» до 07:00 входной поток не более 250 человек в будний день и 200 - в выходной день, а на «Спасской» он еще меньше.

По оценке петербургской подземки, после 20:00 эти показатели также невелики: в будние дни на «Звенигородскую» заходит около 2,3 тыс. человек, на «Спасскую» – менее 3,5 тыс. пассажиров, в выходные дни – примерно 1,6 и 2,5 тыс. человек соответственно.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».