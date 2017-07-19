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Картина дня: «Зенит» и петербургская подземка

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© Фото: technobezz.com

Темы дня

Почему в интернете появилась вакансия футболиста с зарплатой от 40 тыс. рублей, какие две станции метро будут работать лишь до 20 часов.

Самой популярной темой за сутки, по данным «Монитора», стал футбольный клуб «Зенит». Сегодня, 19 июля, на сайте trudvsem.ru появилась вакансия профессионального футболиста с зарплатой от 40 тыс. рублей. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали «Фонтанка.ру» (14:30), «Деловой Петербург» (15:45) и «Невские новости» (17:25).

Главные требования – высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее трех лет. Среди обязанностей футболиста выполнение индивидуального плана подготовки, тренировочных и соревновательных задач. Кроме того, предлагается бесплатное жилье.

После этого в «Зените» объяснили появление вакансии технической ошибкой. Как пояснили в клубе, публикация вакансии через центр занятости значительно упрощает процедуру заявки иностранного футболиста в российский чемпионат. Другое дело, что эти вакансии должны были находиться в закрытом режиме.

Почему-то сейчас они оказались в открытом доступе. Конкретно эта вакансия публиковалась под 19-летнего английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита, заявленного за «Зенит» в феврале 2017 года. Именно этим объясняется невысокий уровень зарплаты и требование опыта игры в европейских лигах.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала петербургская подземка. С 1 сентября изменится режим работы вестибюлей «Звенигородской» и «Спасской». Станции будут открывать в 07:00 и закрываться в 20:00.

Такое решение принято после того, как в ходе анализа загруженности выяснилось, что на «Звенигородской» до 07:00 входной поток не более 250 человек в будний день и 200 -  в выходной день, а на «Спасской» он еще меньше.

По оценке петербургской подземки, после 20:00 эти показатели также невелики: в будние дни на «Звенигородскую» заходит около 2,3 тыс. человек, на «Спасскую» – менее 3,5 тыс. пассажиров, в выходные дни – примерно 1,6 и 2,5 тыс. человек соответственно.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».

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