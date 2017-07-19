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Две станции метро Петербурга с сентября будут работать лишь до 20 часов

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© Фото: metro.spb.ru

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Это сделано из-за их низкой проходимости.

В Петербурге режим работы вестибюлей «Звенигородской» и «Спасской» изменится с 1 сентября. Станции будут открывать в 7:00 и закрываться в 20:00, сообщают в петербургской подземке.

Такое решение принято после того, как в ходе анализа загруженности выяснилось, что на «Звенигородской» до 7:00 входной поток не более 250 человек в будний день и 200 -  в выходной день, а на «Спасской» он еще меньше.

По оценке петербургской подземки, после 20:00 эти показатели также невелики: в будние дни на «Звенигородскую» заходит около 2,3 тыс человек, на «Спасскую» – менее 3,5 тыс. пассажиров, в выходные дни – примерно 1,6 и 2,5 тыс. человек соответственно.

Такая схема работы уже существует на станциях «Площадь Александра Невского – 1» – «Площадь Александра Невского – 2» и «Владимирская» – «Достоевская».

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