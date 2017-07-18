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Правительство РФ одобрило законопроект о модерации соцсетей

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Госдума рассмотрит документ в первом чтении до 21 июля.

Правительство РФ одобрило законопроект о модерации постов в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает «Мудуза».

При этом в новом документу найдены серьезные недостатки. Например, соцсети и мессенджеры обяжут удалять «недостоверную информацию» по заявлению пользователя, а определения «недостоверной информации» в законах нет.

В законопроекте также не прописана методика подсчета пользователей социальной сети, которая нужна, чтобы решить, какие соцсети и мессенджеры должны исполнять закон. Согласно тексту законопроекта, он распространяется только на ресурсы с числом пользователей более 2 млн.

Срок в один день для удаления информации в правительстве посчитали слишком коротким, а саму процедуру удаления - «необоснованной». В документе не прописана возможность оспорить решение об удалении, заметили в правительстве. По мнению чиновников, окончательное решение должен принимать суд.

Помимо этого, в законопроекте содержится норма о создании филиалов зарубежных соцсетей и мессенджеров в России, но статус таких представительств непонятен.

Законопроект об удалении из соцсетей противозаконной, «недостоверной» и «порочащей» информации по заявлениям пользователей Госдума рассмотрит в первом чтении до 21 июля.

Документ практически дословно повторяет закон, принятый в Германии, где от соцсетей требуют в срочном порядке удалять противоправный контент.

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