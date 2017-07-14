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Закон о модерации соцсетей могут принять до 21 июля

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© Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Штрафы по нему - до 50 млн рублей.

Законопроект, который устанавливает большие штрафы за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из социальный сетей, Госдума может принять в первом чтении до конца весенней сессии, которая завершится 21 июля. Об этом заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

Он рассказал,  что законопроект находится в рассылке до 18 июля. Если будет заключение от правительства и государственно-правового управления администрации президента, его можно будет рассмотреть в первом чтении на одном из двух последних заседаний весенней сессии, передает его слова телеканал "Дождь".

Поправки о размере штрафов могут будут рассмотрены осенью.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что его фракция ЛДПР, скорее всего, поддержит законопроект. Он считает, что закон необходим для борьбы с оппозиционером Алексеем Навальным и другими "неправильными" блогерами.

Законопроект, практически дословно повторяющий аналогичный закон, принятый немецким парламентом в июне этого года, обязывает соцсети и мессенджеры с аудиторией более 2 млн человек открыть представительства в России.

Кроме того, соцсети и мессенджеры должны будут в течение суток по жалобам пользователей удалять противозаконную, "недостоверную" и "порочащую" информацию.

Также предлагается ввести штрафы за нарушение закона оператором социальной сети. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн рублей, для юридических — от 30 млн до 50 млн рублей.

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