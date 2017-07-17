ФАС потребовала от операторов уравнять цену роуминга в разных тарифах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от операторов в течение 14 дней уравнять цену роуминга в разных тарифах. Предупреждения выданы «ВымпелКому», «МТС», «МегаФону» и «Т2 Мобайл». Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС выявила в действиях операторов нарушения закона о защите конкуренции, которые «выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России».

Согласно предупреждению, операторы связи должны изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

Расследование по поводу формирования стоимости роуминга в России началось еще в марте 2017 года. Операторы связи не смогли выполнить условия, которые им выдвинула ФАС. Среди них снижение стоимости услуги.