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В Петербурге днем 23, 28 и 30 июля разведут четыре моста для репетиции парада ВМФ

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© Фото: Григорий Игнатьев / fotosp.ru

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Водителей просят в эти дни пользоваться общественным транспортом.

В Петербурге днем 23, 28 и 30 июля июля разведут четыре моста в центре города для репетиции морского парада ко дню ВМФ, который пройдет 30 июля. Северная столица встанет в одну большую пробку, пишет «Фонтанка.ру».

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты разведут 23 и 30 июля с 09:25 до 11:50, а 28 июля с 09:25 до 13:20. Водителей просят в эти дни пользоваться общественным транспортом. Центральный участок ЗСД на три дня станет бесплатным.

При этом перекрыты для движения транспорта будут Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы, все набережные от Благовещенского моста до Литейного в Центральном районе и от 9-й линии до Стрелки на Васильевском острове, включая Биржевой мост в сторону проспекта Добролюбова.

Кроме того, по данным СПб ГБУ «Мостотрест», из-за репетиций изменится разводка переправ по ночам - с 17 на 18 июля и с 20 на 21 июля Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты будут разведены до шести часов утра.

В ночь с 18 на 19 июля на 20 минут раньше привычного разведут Дворцовый мост (в 00:50) и Благовещенский мост (в 01:05). В это же время – в 01:05 - начнется разводка Благовещенского моста в ночь с 19 на 20 июля. Время наводки в эти две ночи не меняется.

Сегодня на морской парад в Петербург вышли боевые корабли Северного флота. Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» начали переход в Кронштадт.

В параде также примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Кроме того, в нем будут участвовать 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, представляющих полный спектр летательных аппаратов, стоящих на вооружении современной морской авиации ВМФ России.

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