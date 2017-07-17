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На морской парад в Петербург вышли боевые корабли Северного флота

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Атомный ракетный крейсер «Петр Великий»
© Фото: РИА «Новости»

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Крейсер «Петр Великий» и ракетоносец «Дмитрий Донской» начали переход в Кронштадт.

На морской парад в Петербург вышли боевые корабли Северного флота. Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетоносец «Дмитрий Донской» начали переход в Кронштадт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой вышли из главной базы Северного флота - Североморска - в Баренцево море. Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России 30 июля.

Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учетом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях.

От Северного флота в главном военно-морском параде также примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Кроме того, в нем будут участвовать 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, представляющих полный спектр летательных аппаратов, стоящих на вооружении современной морской авиации ВМФ России.

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