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Метрополитен Петербурга: Мы не устанавливали новые рентген-кабины

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© Фото: Instagram / @sasha_changli

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Ранее "Интерфакс" сообщил об установке кабин на 15 станциях подземки.

Метрополитен Петербурга опроверг информацию о том, что на 15 станциях подземки установили персональные рентген-кабины. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Днем ранее, 12 июля, "Интерфакс" сообщил, что станции оборудовали установками рентгеновского досмотра. Как выяснилось, новых кабин в последнее время не появилось.

При этом в петербургском метро все же есть подобные кабины, однако их начали ставить еще шесть лет назад. Первый так называемый "Хомоскан" появился на станции "Ладожская" в 2011 году.

Именно с оранжевой линии начали оборудовать метро комплексами антитеррористической безопасности. В них входит металлоискатель, бегущая дорожка для проверки багажа, электронная пушка для просмотра безнадзорных вещей и рентген-кабина.

На сегодняшний день аппараты для досмотра работают на 15 станциях с самым высоким пассажиропотоком. Со времени появления последнего прошло больше месяца. "Мы ничего нового не поставили", - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Сейчас метро проверяют на уязвимость в соответствии с постановлением правительства РФ, которое приняли 5 апреля, через два дня после теракта. Решение о дополнительном оснащении некоторых станций может быть принято только после оценки уровня безопасности.

Изначально планировалось, что антитеррористические комплексы появятся в 20 вестибюлях. Однако сейчас никаких распоряжений нет, поскольку нет и результатов проверки. К тому же новые комплексы ещё нужно будет согласовать с планами обеспечения транспортной безопасности.

Как объяснили в пресс-службе, всех пассажиров подземки рентгеновским лучом не просвечивают – "Хомосканы" стоят в досмотровых комнатах. Попасть под облучение могут только те, кого отдельно попросили пройти досмотр. Разуваться и раздеваться для этого не нужно.

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