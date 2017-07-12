В Петербурге на 15 станциях метро появились рентген-кабины

Сразу полтора десятка станций петербургской подземки с самым большим пассажиропотоком оборудовали установками рентгеновского досмотра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу метрополитена Северной столицы.

В первую очередь такие кабины установили на узловых станциях с большим пассажиропотоком. В метрополитене добавили, что пока неивзестно, будет ли признана целесообразным установка таких устройств на всех станциях петербургской подземки.

При досмотре пассажиру потребуется встать и замереть на несколько секунд внутри закрывающейся с двух сторон досмотровой кабины, верхнюю одежду и обувь при этом снимать не требуется.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.