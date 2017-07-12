В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту падения двухлетней девочки в люк. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ребенок упал в открытый люк в парке 300-летия Петербурга днем 10 июля. Папа девочки, быстро среагировав, достал ребенка из люка, в результате падения он не пострадал. За люки в парке отвечает комитет по благоустройству Смольного.