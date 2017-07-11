Двухлетняя девочка упала в открытый люк в парке 300-летия Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

Ребенок гулял в парке с сестрой и отцом вечером 10 июля. "Папа девочки, быстро среагировав, достал ребенка из люка, в результате падения он не пострадал", - рассказали в СК.

Администрация Приморского района, главой которого является Николай Цед, возложила ответственность за открытый люк на комитет по благоустройству, которым руководит Владимир Рублевский.

"За парк отвечают чиновники комитета", - пояснили корреспонденту "Санкт-Петербург.ру". В Смольном же сослались на проверку Следственного комитета, в связи с чем отсутствует необходимость собственной проверки.