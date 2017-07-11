ФСИН попросила отправить Навального в колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вновь попросила отправить оппозиционного политика Алексея Навального в колонию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Симоновского суда Москвы Виктора Васильева.

"В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему - о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению - пока не принято", - рассказал он.

С каким именно уголовным делом связано ходатайство, не сообщается. Ранее ФСИН уже дважды просила суд отправить Навального в колонию за нарушение требований условного наказания: в 2015 году по первому делу «Кировлеса», а в 2016 году по делу «Ив Роше». Оба раза суды отказывали ФСИН.

В мае 2017 года вступил в силу приговор Навальному по итогам повторного рассмотрения дела «Кировлеса», ему дали пять лет условно. При этом 7 июля Навальный только вышел из спецприемника после 25 суток ареста после акций протеста против коррупции.