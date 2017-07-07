Навального отпустили на свободу после 25 суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу, покинув спецприемник в ЦАО, куда его переместили накануне, 6 июля, из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре после 25 суток ареста. ​



По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика выпустили в центре города специально, чтобы не дать ему встретиться с ожидавшими его журналистами. «Алексея всегда на выходе из спецприемника ожидает много журналистов и сторонников, начальство спецприемника старается избежать массовых встреч», — приводит ее слова РБК.



Алексей Навальный был задержан 12 июня в подъезде своего дома за полчаса до несанкционированной акции протеста на Тверской улице, сообщала его супруга Юлия Навальная.

В этот день в Москве и других городах России прошли антикоррупционные акции, которые организовал Навальный. В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. При этом накануне вечером, 12 июня, Алексей Навальный выступил со срочным видеообращением к своим сторонникам. В нем он заявил, что вынужден отменить уже согласованную мэрией Москвы на 14:00 акцию на Сахарова потому, что все подрядчики, которые должны были поставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказались от сотрудничества со ссылкой на запрет начальства и людей из мэрии работать «в этой локации». Вместо этого Навальный призвал своих сторонников к участию в акции на Тверской.

На акции в Москве были задержаны 750 человек. В Петербурге СМИ сообщали о 900 задержанных, но по данным МВД их было 500. При этом 400 из них остались в отделениях полиции на ночь.

Сам Навальный был арестован на 25 суток за повторное нарушение организации публичного мероприятия.