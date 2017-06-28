Джек-рассел-терьеры пробегут марафон в Соляном переулке

Джек-рассел-терьеры 1 июля пробегут марафон в Соляном переулке. Почти 100 метров аллеи станут местом пробежки для одной из самых энергичных пород собак. Об этом сообщается на сайте KadaGo.

Каждому четвероногому присвоят номер участника, а в конце всех ожидают гарантированные призы. Марафон начнется в 13:00. После забега желающие смогут сделать совместное фото с маленькими собачками и поиграть с ними.

Такие активности в Петербурге проводят не в первый раз — недавно на Васильевском острове прошел костюмированный парад такс. Сейчас в Соляном переулке традиционно установлена инсталляция «Аллея парящих зонтиков».