«Аллея парящих зонтиков» откроется в Петербурге 10 июня

Этим летом над Соляным переулком установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас будут закреплены 400 разноцветных зонтов, которые пробудут там с 10 июня до 9 июля.

Под ними будут проводиться различные мастер-классы. Кроме того, здесь выступят 40 музыкантов разных направлений. Вход на мероприятия «Аллеи парящих зонтиков», как и в прошлом году, будет свободный, сообщает Собака.ru.

Впервые «Аллея парящих зонтиков» появилась в Северной столице в мае 2015 года. Родина проекта Umbrella Sky — португальский город Агеда. Теперь подобные инсталляции есть в различных зарубежных городах.