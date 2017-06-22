МВД хочет запретить проводить публичные мероприятия на Марсовом поле

Общественный совет ГУ МВД России хочет запретить проводить публичные мероприятия на Марсовом поле. Заседание президиума совета состоялось 16 июня, говорится на сайте петербургского управления МВД.

На заседании обсуждали "события 12 июня на Марсовом поле, когда полиция пресекла несанкционированную протестную акцию". В совете считают, что последствия митингов на Марсовом поле необходимо рассматривать не только с позиций полиции или протестующих.

"Необходимо учитывать права и интересы остальных жителей и гостей города. Тех, кто в этот день был вынужден отложить посещение Марсова поля из опасений оказаться в эпицентре противоправных событий. Организаторов праздничных мероприятий, вынужденных досрочно свернуть свои представления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Общественном совете напомнили, что Марсово поле – не только историко-культурная достопримечательность Петербурга, но и место захоронения людей. "В этой связи возможно стоит пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий. Предложения президиума Общественного совета направлены в ГУ МВД России", - резюмировали представители совета.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".