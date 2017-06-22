  • 22 Июнь 2017
USD 23.06.2017 60.1482 +0.1482
USD ММВБ 13:17 59.90530  
EUR 23.06.2017 67.1495 +0.3515
EUR ММВБ 13:17 66.9260  
Нефть($) 22.06.2017 45.23 +1.05
Нефть(p) 22.06.2017 2720.50 +69.70

МВД хочет запретить проводить публичные мероприятия на Марсовом поле

Автор:


© Фото: Давид Френкель / meduza.io

Темы дня

Заседание президиума Общественного совета МВД состоялось 16 июня.

Общественный совет ГУ МВД России хочет запретить проводить публичные мероприятия на Марсовом поле. Заседание президиума совета состоялось 16 июня, говорится на сайте петербургского управления МВД.

На заседании обсуждали "события 12 июня на Марсовом поле, когда полиция пресекла несанкционированную протестную акцию". В совете считают, что последствия митингов на Марсовом поле необходимо рассматривать не только с позиций полиции или протестующих.

"Необходимо учитывать права и интересы остальных жителей и гостей города. Тех, кто в этот день был вынужден отложить посещение Марсова поля из опасений оказаться в эпицентре противоправных событий. Организаторов праздничных мероприятий, вынужденных досрочно свернуть свои представления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Общественном совете напомнили, что Марсово поле – не только историко-культурная достопримечательность Петербурга, но и место захоронения людей. "В этой связи возможно стоит пересмотреть городской закон, определяющий это место как место для публичных мероприятий. Предложения президиума Общественного совета направлены в ГУ МВД России", - резюмировали представители совета.

Митинги против коррупции во многих городах России 12 июня организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального, подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm