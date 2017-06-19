В Петербурге восстановят мемориальную доску художнику Верещагину

В Петербурге восстановят мемориальную доску художнику Василию Верещагину, она находится на набережной Лейтенанта Шмидта, 17. Инициатива принадлежит лидеру фракции «Справедливая Россия» Алексею Ковалеву.

«В настоящее время доска находится в недопустимом состоянии: поперечная трещина во всю толщину мраморной плиты ныне увеличилась, расколов ее на две части. Краска, заполнявшая контуры букв, практически полностью исчезла», - рассказал депутат.

Так как доска установлена на фасаде Морского корпуса Петра Великого, Ковалев направил обращение с требованием реставрации начальнику Военно-морской академии им. Кузнецова Владимиру Касатонову.

«Верхний и нижний фрагменты плиты крепят к стене здания всего по два болта. Нынешнее состояние доски опасно, оно представляет серьезнейшую угрозу для прохожих. Если кому-то на голову обрушится многокиллограмовая мраморная плита, последствия могут быть самыми плачевными, - предупреждает парлментарий.

Ковалев также напоминает, что сейчас в Русском музее проходит выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения художника. «Получается очередная классическая история с «показухой»: в Русском музее мы публично чествуем Верещагина персональной выставкой, а в центре города висит разбитая мемориальная доска в его честь, и никому нет до этого дела», - говорится в письме.

Мемориальная доска Верещагину была установлена в 1992 году в честь 150-летия со дня рождения художника. Доска выполнена из мрамора по проекту архитектора М.В. Мантурова. надпись на доске гласит: «Здесь учился и в 1860 году окончил полный курс Морского кадетского корпуса Василий Васильевич Верещагин, великий русский художник». Деньги на проектирование, изготовление и установку доски тогда выделил петербургский фонд культуры.