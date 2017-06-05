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Названы самые популярные разводные мосты Петербурга

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© Фото: Instagram / @iptarasov

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Неизменным лидером на протяжении уже трех сезонов стал Дворцовый мост.

СПб ГБУ «Мостотрест» назвал самые популярные разводные мосты Петербурга. Весенний рейтинг составлен на основе анализа посещаемости страниц мостов.

Неизменным лидером на протяжении уже трех сезонов стал Дворцовый мост - 20,32% посетителей. Большой скачок совершил Тучков мост, переместившись с седьмого на второе место в рейтинге – 17,02 %. Пристальное внимание к нему можно объяснить проводимой реконструкцией моста.

Потеряли по одной позиции мост Александра Невского (12,71%), Биржевой (8,34%) и Благовещенский мосты (8,08%) – они заняли третье, четвертое и пятое места соответственно. Большеохтинский опустился на седьмое место, уступив две позиции.

Последнее, 17, место занимает 1-й Елагин мост (0,40%). В текущем году он отмечает сразу две юбилейных даты: в 1817 году, 200 лет назад, на месте нынешнего моста навели плашкоутный мост, а 65 лет назад, в 1952 году, открылась современная металлическая переправа. Полностью рейтинг можно посмотреть на сайте «Мостотреста».

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