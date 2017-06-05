Съезд с КАД на Рябовское шоссе перекроют на двое суток. Причиной закрытия дороги станет ремонт асфальта на 39 километре внутреннего кольца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 6 по 16 июня 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности на двое суток будет полностью перекрыт съезд номер 4 из Ленобласти на внешнее кольцо КАД. На Рябовском шоссе, на путепроводе над КАД будет закрыта одна полоса движения в направлении Всеволожска и еще одна полоса в направлении улицы Красина, по оставшимся полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера».

Сейчас также перекрыт съезд с КАД номер 5 на проспект Энгельса, ремонтные работы будут длится до 7 июня.