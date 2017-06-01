Съезд с КАД на проспект Энгельса перекроют на два дня

Съезд с КАД номер 5 на проспект Энгельса полностью перекроют на два дня. Причиной закрытия дороги станет ремонт асфальта на 117 км внешнего кольца. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 5 по 7 июня 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в направлении Ленинградской области», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие проезд всех транспортных средств в данном направлении. Установлены водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация, сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зеленый город».