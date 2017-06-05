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Смольный отклонил заявки на акцию против коррупции 12 июня

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© Фото: Валентин Егоршин / ИА "Диалог"

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Сторонники Навального планировали провести митинг на 15 тыс. человек на Марсовом поле.

Комитет по законности и правопорядку Петербурга отклонил заявки на акцию против коррупции 12 июня. Об этом сообщает "Закс.ру" со ссылкой на координатора петербургского штаба Алексея Навального Полину Костылеву.

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Митинг на 15 тыс. человек планировали провести на Марсовом поле, в качестве альтернативных площадок указали площадь у Финляндского вокзала и Пионерскую площадь. Также было подано уведомление о проведении мероприятия в формате гайд-парка.

Смольный выдал сторонникам Навального четыре отказа, в которых попросил сократить число участников до трех тыс. человек и перенести мероприятие в Удельный парк. По словам Костылевой, необходимость перенести акцию в Удельный парк в комитете объяснили тем, что на Марсовом поле и двух других альтернативных площадках пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню России.

"Мы хотим привлечь к проблеме коррупции внимание жителей нашего города и чиновников, поэтому Удельный парк не соответствует целям нашего мероприятия. Кроме того, мы рассчитываем, что на митинг придет 15 тыс. человек, но Удельный парк не вместит такое количество людей", – считает Костылева.

В администрацию Петербурга сейчас поданы еще три заявки на антикоррупционный митинг 12 июня - в Александровском парке, на Московской площади и на Марсовом поле. Так как на Марсовом поле днем 12 июня согласована акция «Служу России», то антикоррупционный митинг организаторы предлагают провести до него или после него.

В десятках городах России 26 марта прошла акция "Он вам не Димон", организованной Фондом борьбы с коррупцией Навального. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков. В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130.

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