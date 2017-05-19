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Военные дезертиры получили за убийство медсестер 42 года тюрьмы на троих

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© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

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Решение вынес Третий окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 19 мая.

Военные дезертиры, убившие медсестер 442-го Окружного военного госпиталя на Суворовском проспекте, получили 42 года тюрьмы на троих. Решение вынес Третий окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 19 мая. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Судья приговорил срочника взвода техобеспечения Давида Зиганшина, признавшего свою вину, к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, контрактника внутренних войск Александра Томского – к 19 годам колонии строгого режима, курсанта академии им. Можайского Степана Даценко - к пяти годам колонии общего режима.

Прения сторон проходили с 16 мая в закрытом режиме в связи с оглашением личных данных фигурантов и потерпевших. Обвинение попросило для Давида Зиганшина – 24 года колонии, Александра Томского – 22 года, Степана Даценко – семь лет.

Трое военнослужащих, находящихся в психиатрическом отделении госпиталя в ночь на 12 апреля 2016 года совершили побег. Причиной побега был страх уголовной ответственности за имитацию психических заболеваний.

Тогда же они, по версии следствия, убили двух медсестер, на которых нашли следы ножевых ранений и следы удушения. Помимо этого, обвиняемые вскрыли сейф и похитили шесть тыс. рублей.

Молодых людей задержали на границе с Финляндией 12 апреля, сопротивление при этом они не оказали. Военнослужащие планировали сбежать на Украину.

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