  • 16 Май 2017
USD 17.05.2017 56.2603 +-0.2655
USD ММВБ 21:16 56.43250  
EUR 17.05.2017 62.0382 +0.1933
EUR ММВБ 21:16 62.5140  
Нефть($) 16.05.2017 51.79 +0.04
Нефть(p) 16.05.2017 2913.72 -11.49

В Петербурге начался ремонт Московского шоссе

Автор:


© Фото: gov.spb.ru

Темы дня

Дорожные работы ограничили движение транспорта до 25 июля.

В Петербурге начался ремонт Московского шоссе. Дорожные работы ограничили движение транспорта до 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорогу ремонтируют от от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе. Работу ведут специалисты подрядной организации ЗАО «АБЗ-Дорстрой», стоимость контракта со Смольным - 170 млн рублей.

Параллельно с этим в первой половине июня дорожники приступят к работам на участке Московского шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленобластью. Там ремонт планируется завершить до конца сентября, стоимость госконтракта составляет 158 млн рублей.

Во время ремонта асфальта движение транспорта на Московском шоссе будет ограничено. Исключением станет проведение Петербургского международного экономического форума и Кубка конфедераций. Дорогу откроют с 30 мая по 4 июня, с 16 по 18 июня, с 21 по 25 июня, а также с 1 по 3 июля.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Глазки открывай: куда сходить на «Ночь музеев» с детьми

    Именно ночь с 20 на 21 мая может стать для многих петербургских ребят той самой, когда можно не спать: в «Ночь музеев» даже самые строгие родители разрешат своим детям отправиться в увлекательный мир искусства. «Санкт-Петерубрг.ру» расскажет, где юные жители и гости города смогут узнать много нового и весело провести время.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    «Митьки», комиксы и авангард: где в «Ночь музеев» познакомиться с современным искусством

    В ночь с 20 на 21 мая более 110 культурных площадок Северной столицы откроют свои двери для посетителей. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в «Ночь музеев» можно узнать о современном искусстве, увидеть перформансы и необычные статуи.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm