В Петербурге начался ремонт Московского шоссе. Дорожные работы ограничили движение транспорта до 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Дорогу ремонтируют от от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе. Работу ведут специалисты подрядной организации ЗАО «АБЗ-Дорстрой», стоимость контракта со Смольным - 170 млн рублей.

Параллельно с этим в первой половине июня дорожники приступят к работам на участке Московского шоссе от Колпинского шоссе до границы с Ленобластью. Там ремонт планируется завершить до конца сентября, стоимость госконтракта составляет 158 млн рублей.

Во время ремонта асфальта движение транспорта на Московском шоссе будет ограничено. Исключением станет проведение Петербургского международного экономического форума и Кубка конфедераций. Дорогу откроют с 30 мая по 4 июня, с 16 по 18 июня, с 21 по 25 июня, а также с 1 по 3 июля.