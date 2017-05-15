На Московском шоссе ограничат движение транспорта с 16 мая из-за ремонта асфальта. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной административно технической инспекции (ГАТИ).

Ограничения будут действовать на участке от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе до 25 июля. Исключением станет проведение Петербургского международного экономического форума и Кубка конфедераций.

Дорогу откроют с 30 мая по 4 июня, с 16 по 18 июня, с 21 по 25 июня, а также с 1 по 3 июля. Заказчик и производитель работ: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». ГАТИ просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее выбирать маршрут следования.

21-й Международный экономический форум пройдет (ПМЭФ) в Северной столице 1-3 июня. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Всего "Зенит-арена" примет четыре матча Кубка конфедераций: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.