Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

По окончании военного парада на Красной площади президент России Владимир Путин цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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В торжественной церемонии также приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На мероприятии также присутствовали руководитель Администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Чиновники и ветераны почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Церемонию завершили Гимн России и марш войск Московского гарнизона. После этого Путин и Додон возложили венки к обелискам городов-героев.